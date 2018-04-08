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01:11 (мск), источник: РИА Новости

Экс-президент Бразилии сдался властям

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу сдался властям, сообщает портал Folha de Sao Paolo.

Источник: РИА Новости

МЕХИКО, 8 апр — РИА Новости. Он вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня, и сел в машину федеральной полиции.

Ранее он заявил, что собирается исполнить решение суда о заключении в тюрьму. При этом в срок, отведенный ему властями (до 23.00 мск минувшей пятницы), он так и не сдался добровольно.

В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Лулы да Силва на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

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