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01:59 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке загорелось здание Trump Tower

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о пожаре в здании Trump Tower.

Источник: РИА Новости

«Пожар в высотном здании (Trump Tower) на 50 этаже», — говорится в Twitter пожарных.

Подробностей происшествия не приводится.

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