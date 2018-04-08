В Нью-Йорке загорелось здание Trump Tower
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пожарная служба
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пожарная служба
«Пожар в высотном здании (Trump Tower) на 50 этаже», — говорится в Twitter пожарных.
Подробностей происшествия не приводится.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.