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02:17 (мск), источник: ТАСС

CBS: в здании Trump Tower произошел пожар

Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.

Возгоранию первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до третьей. Информации о пострадавших не поступало.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что пожар потушен.

«Пожар в Trump Tower потушен. (Его очаг был — прим. ТАСС) Очень ограничен (хорошо построенное здание)», — написал американский лидер, поблагодарив пожарных. При этом сами нью-йоркские власти пока не сообщили о ликвидации пожара.

В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи Трампа. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца.

В январе текущего года на крыше здания также случился пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.

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