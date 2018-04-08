CBS: в здании Trump Tower произошел пожар
Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.
Пожар произошел в субботу на 50-м этаже небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен. Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны мегаполиса.
Возгоранию первоначально была присвоена вторая категория сложности, позже она была повышена до третьей. Информации о пострадавших не поступало.
Позже президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что пожар потушен.
«Пожар в Trump Tower потушен. (Его очаг был — прим. ТАСС) Очень ограничен (хорошо построенное здание)», — написал американский лидер, поблагодарив пожарных. При этом сами
В этом 58-этажном здании находится центр
В январе текущего года на крыше здания также случился пожар. Тогда пострадали два человека. Причиной инцидента стала неисправность проводки в системе вентиляции.
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