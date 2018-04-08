В результате пожара в Trump Tower пострадали пять человек, сообщили СМИ

Отмечается, что один из пострадавших — житель апартаментов, находящих в башне — в тяжелом состоянии. Еще четверо пожарных получили легкие травмы, их жизням ничто не угрожает.

В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа, и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.