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09:47 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец пойдет под суд из-за чрезмерного любопытства

Увидев открытую дверь, он поспешил туда войти.

В Партизанске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу из частного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс — службу ОМВД России по городу Партизанску.

В дежурную часть поступило сообщение 44-летнего мужчины о краже строительных инструментов из частного дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Потерпевший пояснил, что недавно приобрел в собственность жилой дом по улице Океанская. Пока в доме производились ремонтные работы, временно в нем не проживал. Во время очередного визита заявитель обнаружил вскрытую входную дверь дома и пропажу строительных инструментов. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенные инструменты намеревался продать, а вырученные деньги присвоить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Похищенные инструменты изъяты и возвращены законному владельцу.

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