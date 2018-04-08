Приморец пойдет под суд из-за чрезмерного любопытства

В Партизанске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу из частного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс — службу ОМВД России по городу Партизанску.

В дежурную часть поступило сообщение 44-летнего мужчины о краже строительных инструментов из частного дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.