Приморец пойдет под суд из-за чрезмерного любопытства
Увидев открытую дверь, он поспешил туда войти.
Увидев открытую дверь, он поспешил туда войти.
В Партизанске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу из частного дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс — службу ОМВД России по городу Партизанску.
В дежурную часть поступило сообщение 44-летнего мужчины о краже строительных инструментов из частного дома. На место происшествия прибыла
В ходе проведения
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Похищенные инструменты изъяты и возвращены законному владельцу.
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