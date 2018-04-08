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07:44 (мск), источник: Известия

Экипаж «Норда» заблокировали на границе Украины и России

Украинские пограничники заблокировали автомобили с экипажем рыболовецкого судна «Норд» в пункте пропуска Гоптовка Дергачевского района Харьковской области и похитили их паспорта. Об этом сообщил адвокат Владимир Войтюк.

«Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине», — приводит его слова «РИА Новости».

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Представитель защиты сообщил, что пограничники препятствуют передвижению дипломатических автомобилей из России, несмотря на то, что у пассажиров есть при себе необходимые временные удостоверения для выезда за границу.

Владимир Войтюк также отметил, что адвокаты уже восемь часов не могут получить доступ к членам экипажа из-за действий украинской погранслужбы.

При этом наряд полиции, прибывший на место по вызову о препятствование адвокатской деятельности, заявил, что стражей порядка не пропускают на вторую линию контроля пункта пропуска и они ничем не могут помочь.

Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» был задержан в Азовском море украинской погранслужбой 25 марта. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Позже херсонский суд наложил на них административные штрафы. В России произошедшее считают пиратством и морским терроризмом. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон судна».

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