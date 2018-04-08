Более 200 тысяч бутылок алкоголя арестовали в Новосибирске

На складе в Дзержинском районе Новосибирска 4 апреля обнаружили и арестовали более 200 тысяч бутылок пива, пивных напитков и сидров.

— Образцы пивных напитков, качество которых вызывает сомнения, отобраны для проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям, — рассказывают в пресс-службе сибирского управления Росалкогольрегулирования.

Сведений об этом алкоголе не оказалось в Единой государственной автоматизированной информационной системе, на складе в принципе не был найден программно-аппаратный комплекс для фиксации алкогольной продукции.