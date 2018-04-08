Бывшего сотрудника УБН осудили за прослушивающее устройство в Астане

Источник: Tengrinews

Согласно приговору суда, бывший оперуполномоченный в конце августа 2017 года на обочине дороги в микрорайоне Коктал обнаружил на земле предмет, похожий на модем-роутер, и положил его себе в барсетку.

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4 сентября 2017 года сотрудники управления собственной безопасности ДВД Астаны задерживали экс-коллегу из Караганды по подозрению в мошенничестве и обнаружили у него это устройство. Заключением специалиста признано, что гаджет — беспроводная GSM-видеокамера марки Х009, закамуфлированная под предмет другого функционального назначения, и относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Экс-полицейскому предъявили обвинение по части 1 статьи 399 УК РК — «Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации».

В главном судебном разбирательстве свою вину он не признал. Мужчина рассказал, что увидел предмет размером со спичечный коробок и из любопытства положил его в барсетку, чтобы использовать в хозяйстве.

О том, что данный предмет является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации, ему стало известно после проведенной по делу экспертизы. По его словам, до задержания он не использовал гаджет и к тому же у него не было зарядного устройства, чтобы проверить.

В период работы в должности оперуполномоченного сотрудника, по его словам, он никогда не видел и не использовал подобные средства в работе. Также он сообщил, что не успел сдать найденное им устройство в полицию, так как забыл про него.

Суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с принудительным трудом в местах, определяемых местными исполнительными органами, на срок 100 часов в год.