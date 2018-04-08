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07:34 (мск), источник: Газета.Ру

В квартире у наехавшего на толпу в Мюнстере нашли автомат Калашникова

Сотрудники полиции во время обыска квартиры водителя, наехавшего на толпу в Мюнстере, нашли автомат Калашникова, сообщает Bild.

Источник: AP 2018

В настоящее время следователи изучают оружие. Также сообщается, что в автомобиле мужчины были обнаружены петарды.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила подозрительный предмет в фургоне, который въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере.

Фургон въехал в толпу посетителей кафе в Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали. Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.

Во время загрузки произошла ошибка.
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