В квартире у наехавшего на толпу в Мюнстере нашли автомат Калашникова

Источник: AP 2018

В настоящее время следователи изучают оружие. Также сообщается, что в автомобиле мужчины были обнаружены петарды.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила подозрительный предмет в фургоне, который въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере.

Фургон въехал в толпу посетителей кафе в Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человека, более 30 пострадали. Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.