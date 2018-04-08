Под Красноярском произошел пожар на базе отдыха

Сотрудники МЧС прошедшей ночью ликвидировали пожар в банном комплексе в деревне Минино Емельяновского района. На тушение привлекались 28 человек, 5 единиц техники. Информация опубликована в оперативной сводке ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в 23:30. К 23:48 пожар был локализован, полностью ликвидирован лишь к 02:20 по местному времени.

Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных. По словам местных жителей, речь идет о базе отдыха «Заимка».