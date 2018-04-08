Под Красноярском произошел пожар на базе отдыха
Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных.
Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных.
Сотрудники МЧС прошедшей ночью ликвидировали пожар в банном комплексе в деревне Минино Емельяновского района. На тушение привлекались 28 человек, 5 единиц техники. Информация опубликована в оперативной сводке ведомства.
Сигнал о возгорании поступил в 23:30. К 23:48 пожар был локализован, полностью ликвидирован лишь к 02:20 по местному времени.
Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных. По словам местных жителей, речь идет о базе отдыха «Заимка».
Еще один пожар произошел в городе Минусинске — в этом случае также загорелась баня. Сигнал поступил в 04:24, уже в 04:45 пожар ликвидирован. Привлекались 6 человек, 2 единицы техники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.