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09:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском произошел пожар на базе отдыха

Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных.

Сотрудники МЧС прошедшей ночью ликвидировали пожар в банном комплексе в деревне Минино Емельяновского района. На тушение привлекались 28 человек, 5 единиц техники. Информация опубликована в оперативной сводке ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в 23:30. К 23:48 пожар был локализован, полностью ликвидирован лишь к 02:20 по местному времени.

Пострадавших нет, люди эвакуировались до приезда пожарных. По словам местных жителей, речь идет о базе отдыха «Заимка».

Еще один пожар произошел в городе Минусинске — в этом случае также загорелась баня. Сигнал поступил в 04:24, уже в 04:45 пожар ликвидирован. Привлекались 6 человек, 2 единицы техники.

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