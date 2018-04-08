В Челябинске две недели не могут найти молодого мужчину
Он может находится в любом районе города.
Он может находится в любом районе города.
Родные не теряют надежды найти живым и здоровым Максима Зырянова, который пропал в Челябинске две недели назад, 26 марта.
29-летний мужчина просто вышел из дома и не вернулся. Выехать за пределы Челябинска, полагают родные, он, скорее всего, не мог. Молодого человека нужно искать в самом мегаполисе.
Максим среднего роста (170 см), спортивного телосложения, волосы
Сейчас Максима ищут и полиция, и волонтеры. Если вы знаете, где он находится, позвоните по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.
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