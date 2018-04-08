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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске две недели не могут найти молодого мужчину

Он может находится в любом районе города.

Родные не теряют надежды найти живым и здоровым Максима Зырянова, который пропал в Челябинске две недели назад, 26 марта.

29-летний мужчина просто вышел из дома и не вернулся. Выехать за пределы Челябинска, полагают родные, он, скорее всего, не мог. Молодого человека нужно искать в самом мегаполисе.

Максим среднего роста (170 см), спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Из дома он ушел в темно-синем пуховике и в синих брюках в клетку. На ногах были черные утепленные ботинки на замке.

Сейчас Максима ищут и полиция, и волонтеры. Если вы знаете, где он находится, позвоните по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.

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