В Челябинске две недели не могут найти молодого мужчину

Родные не теряют надежды найти живым и здоровым Максима Зырянова, который пропал в Челябинске две недели назад, 26 марта.

29-летний мужчина просто вышел из дома и не вернулся. Выехать за пределы Челябинска, полагают родные, он, скорее всего, не мог. Молодого человека нужно искать в самом мегаполисе.

Максим среднего роста (170 см), спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Из дома он ушел в темно-синем пуховике и в синих брюках в клетку. На ногах были черные утепленные ботинки на замке.