В лесу под Омском пропал парень, ехавший на заработки

Под Омском пропал 27-летний молодой человек Андрей Сентюрин. Информация о его поиске появилась в группе «Доброспас-Омск» социальной сети ВКонтакте. По данным волонтеров, парень исчез еще в начале недели — 3 апреля. Он отправился на заработки в поселок Карьер и почему-то пошел туда пешком вдоль Черлакского тракта. По последней информации, он находится в лесу, где сильно промок и заблудился.

Второй день добровольцы прочесывают местность, но пока поиски не принесли результата. Все, кто хочет помочь, могут обратиться к координатору по телефону 8 (960)09967260. Если вы знаете о местонахождении Андрея Сентюрина, также просят сообщить по этому номеру.