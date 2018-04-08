В лесу под Омском пропал парень, ехавший на заработки
Он пошел пешком по трассе. Сейчас его ищут.
Он пошел пешком по трассе. Сейчас его ищут.
Под Омском пропал 27-летний молодой человек Андрей Сентюрин. Информация о его поиске появилась в группе «Доброспас-Омск» социальной сети ВКонтакте. По данным волонтеров, парень исчез еще в начале недели — 3 апреля. Он отправился на заработки в поселок Карьер и
Второй день добровольцы прочесывают местность, но пока поиски не принесли результата. Все, кто хочет помочь, могут обратиться к координатору по телефону 8 (960)09967260. Если вы знаете о местонахождении Андрея Сентюрина, также просят сообщить по этому номеру.
Приметы молодого человека: рост около 175−180 сантиметров. Был одет в темный пуховик и темного цвета шапку, спортивные штаны. На лице есть очки.
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