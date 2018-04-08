Пропавшего 21-летнего парня нашли в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пропавшего 21-летнего Акжана Маделхана нашли живым в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пропавшего 21-летнего Акжана Маделхана нашли живым в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила мама, его нашли собственными усилиями родные.
Ранее сообщалось о пропаже молодого человека, который вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из
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