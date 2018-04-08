Пропавшего 21-летнего парня нашли в Астане

Как сообщила мама, его нашли собственными усилиями родные.



Ранее сообщалось о пропаже молодого человека, который вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из бизнес-центра «Евроцентр» в сторону дома в районе 18.00−19.00 часов. С тех пор его сотовый телефон был отключен.