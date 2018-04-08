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10:48 (мск), источник: Kazinform

Пропавшего 21-летнего парня нашли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пропавшего 21-летнего Акжана Маделхана нашли живым в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщила мама, его нашли собственными усилиями родные.

Ранее сообщалось о пропаже молодого человека, который вышел из дома 4 апреля в обед. В последний раз его видели в районе гостиницы «Пекин Палас» по улице Сыганак. Он вышел из бизнес-центра «Евроцентр» в сторону дома в районе 18.00−19.00 часов. С тех пор его сотовый телефон был отключен.

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