Хабаровский Ми-8 вылетел на помощь в Амурскую область из-за сильных пожаров

Источник: Восток Медиа

В Амурской области задействованы 650 человек и 122 единицы техники, однако необходимо в десять раз больше. Привлечь такие силы и быстро справиться с чрезвычайной ситуацией в лесах практически не возможно. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«По оперативной информации на утро 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов, за минувшие сутки на четыре возгорания стало больше. Практически все пожары — крупные. Общая площадь, охваченная огнём, составляет более 41 тысячи гектаров. Ситуация, конечно, постоянно меняется, но остаётся очень сложной. Сухая и ветреная погода, до 17 метров, не позволяют стабилизировать обстановку. Угрозы населённым пунктам от природных пожаров пока нет. Мы держим ситуацию на постоянном контроле», — рассказал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России майор внутренней службы Александр Кобец.

Ликвидировать лесные пожары с воздуха в сейчас невозможно — водоёмы для забора воды ещё подо льдом и водосливное устройство вертолёта при таких температурах применять ещё нельзя. Ми-8 поможет быстро доставить специалистов к очагам возгорания. Вертолёт начнёт работу в Амурской области с сегодняшнего дня и останется на дежурстве до ликвидации пожаров.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в соседнем регионе больше 300 термических аномалий. Чтобы помочь в защите населённых пунктов от огня, в Амурскую область отправилась группа спасателей из дальневосточной столицы.