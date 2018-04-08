Хабаровский Ми-8 вылетел на помощь в Амурскую область из-за сильных пожаров
Сибирский региональный центр МЧС России направил из дальневосточной столицы в Амурскую область вертолёт Ми-8. Решение приняли
Сибирский региональный центр МЧС России направил из дальневосточной столицы в Амурскую область вертолёт Ми-8. Решение приняли
В Амурской области задействованы 650 человек и 122 единицы техники, однако необходимо в десять раз больше. Привлечь такие силы и быстро справиться с чрезвычайной ситуацией в лесах практически не возможно. Об этом сообщает
«По оперативной информации на утро 7 апреля, на землях лесного фонда в Амурской области действует 30 очагов, за минувшие сутки на четыре возгорания стало больше. Практически все пожары — крупные. Общая площадь, охваченная огнём, составляет более 41 тысячи гектаров. Ситуация, конечно, постоянно меняется, но остаётся очень сложной. Сухая и ветреная погода, до 17 метров, не позволяют стабилизировать обстановку. Угрозы населённым пунктам от природных пожаров пока нет. Мы держим ситуацию на постоянном контроле», — рассказал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России майор внутренней службы Александр Кобец.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в соседнем регионе больше 300 термических аномалий. Чтобы помочь в защите населённых пунктов от огня, в Амурскую область отправилась группа спасателей из дальневосточной столицы.
Агентство писало, что в пятницу
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