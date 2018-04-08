При стрельбе на трассе в Актобе пострадал гражданин РФ — МВД Кыргызстана

Источник: Tengrinews

«По предварительным данным представительства МВД Кыргызской Республики в Республике Казахстан потерпевший мужчина, получивший огнестрельное ранение, является гражданином Российской Федерации», — сообщили в МВД Кыргызстана.

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По данным пресс-службы, 6 апреля 2018 года гражданин Кыргызской Республики 1988 года рождения, пересек российско — казахскую государственную границу через КПП Жайназ-Авто на своей автомашине Mercedes-Benz (спринтер) белого цвета. Вместе с ним границу на другой автомашине пересекал его приятель, гражданин Кыргызстана.

«Примерно в 17 часов к водителю автомашины Mercedes-Benz обратился мужчина, который также пересек российско-казахскую государственную границу в пешем порядке, и попросил подвести его до города Шымкент. Пассажир предположительно 1983 года рождения, являющийся уроженцем Республики Таджикистан, имел при себе паспорт гражданина Российской Федерации и сообщал, что направляется на родину на свадьбу», — пояснили правоохранители Кыргызстана.

В пресс-службе МВД КР также пояснили, что вечером, оставив автомашину и пассажира у поселка Акшат, водитель с приятелем уехали по делам в город Актобе. Примерно, в 01.50 часов позвонил пассажир и сообщил, что в него стреляли и ранили.

«По полученным данным было совершено разбойное нападение со стороны неизвестных лиц. В результате нападения гражданин РФ получил огнестрельное ранение, у него похитили денежные средства, золотые изделия и документы. Потерпевший доставлен в территориальную больницу. Из-за противоправных действий злоумышленников причинен также ущерб имуществу гражданина Кыргызстана. На месте происшествия работали и осуществляли осмотр сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время ведется расследование», — сообщили в МВД.