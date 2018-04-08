В Столинском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина

Источник: БЕЛТА

Пожар из-за выжигания сухой травы произошел 7 апреля около 19.00 на территории частного домовладения. В результате погиб хозяин участка, 1957 года рождения, пенсионер. Трава выжжена на площади в 0,25 га. «Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего при выжигании сухой растительности», — отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве напомнили о запрете выжигания сухой травы и административной ответственности, предусмотренной за подобные действия.