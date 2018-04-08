В Столинском районе при выжигании сухой травы погиб мужчина
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Видибор при выжигании сухой травы погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в деревне Видибор при выжигании сухой травы погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Пожар
Согласно ст. 15.57 КоАП незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа от десяти до сорока базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.