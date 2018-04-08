Мальтийский танкер врезался в особняк XVIII века в Стамбуле

Источник: Sputnik.by

Судно шло в Саудовскую Аравию после того, как забрало груз ячменя в России. Причиной инцидента стала поломка и остановка двигателя у корабля.

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Историческое здание было возведено в XVIII веке. Ориентировочно на рынке недвижимости особняк оценивается в 85 млн. долларов. В результате столкновения особняк серьезно пострадал, разрушились стены второго и третьего этажей.

«Vitaspirit из-за остановки двигателя начал быстро приближаться к берегу. Был выброшен аварийный якорь, однако судно врезалось в особняк, расположенный под мостом Фатиха Султана Мехмета в азиатской части Стамбула. К месту происшествия были немедленно направлены катера береговой охраны. Пролив Босфор был перекрыт в обе стороны», — сообщила администрация Стамбула.