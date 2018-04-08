Мальтийский танкер врезался в особняк XVIII века в Стамбуле
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Корабль Vitaspirit под флагом Мальты протаранил исторический особняк на берегу Босфора в центре Стамбула, говорится в заявлении администрации турецкого города.
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Корабль Vitaspirit под флагом Мальты протаранил исторический особняк на берегу Босфора в центре Стамбула, говорится в заявлении администрации турецкого города.
Судно шло в Саудовскую Аравию после того, как забрало груз ячменя в России. Причиной инцидента стала поломка и остановка двигателя у корабля.
Историческое здание было возведено в XVIII веке. Ориентировочно на рынке недвижимости особняк оценивается в 85 млн. долларов. В результате столкновения особняк серьезно пострадал, разрушились стены второго и третьего этажей.
«Vitaspirit
Так добавили, что корабль отбуксировали с места происшествия. Погибших в результате инцидента нет, а экологический ущерб не был нанесен.
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