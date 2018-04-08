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10:53 (мск), источник: РИАМО

14 человек спасли при пожаре в квартире на западе Москвы

РИАМО — 8 апр. Пожар произошел в квартире на западе столицы, с горевшего и вышерасположенных этажей спасли 14 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 23:18 7 апреля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Беловежская, дом 39, корпус 2, где происходил пожар в одной из квартир на пятом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 14 человек, из них шесть детей. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 23:48 пожар в квартире был локализован, а в 23:54 ликвидирован.

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 14 человек спасли при пожаре в квартире на западе Москвы
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