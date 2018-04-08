Мужчину ранили из травматического оружия на юго‑западе Москвы
РИАМО — 8 апр. На
РИАМО — 8 апр. На
Он отметил, что вечером 7 апреля на службу «02» поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица
«Прибывшими на место сотрудниками полиции с огнестрельными ранениями головы и груди был обнаружен молодой человек 2000 года рождения, который госпитализирован в медучреждение. Со слов пострадавшего, в результате конфликта неизвестный из травматического оружия произвел в него несколько выстрелов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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