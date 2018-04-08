Мужчину ранили из травматического оружия на юго‑западе Москвы

Он отметил, что вечером 7 апреля на службу «02» поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 55.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции с огнестрельными ранениями головы и груди был обнаружен молодой человек 2000 года рождения, который госпитализирован в медучреждение. Со слов пострадавшего, в результате конфликта неизвестный из травматического оружия произвел в него несколько выстрелов», — сказал собеседник агентства.