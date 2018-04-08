Легковой автомобиль загорелся у церкви в селе Думбрава

По данным полиции, возгорание произошло из-за оставленной в машине зажжённой свечи. На место происшествия прибыли пожарные.



Всего минувшей ночью помощь спасателей понадобилась в 70 случаях. В частности, в районах Кантемир, Рышканы, Фалешты и Штефан-Водэ тушили горящую растительность.