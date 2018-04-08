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13:03 (мск), источник: Publika.md

Легковой автомобиль загорелся у церкви в селе Думбрава

Легковой автомобиль загорелся этим утром у церкви в селе Думбрава. Пострадавших нет.

Источник: Publika.md

По данным полиции, возгорание произошло из-за оставленной в машине зажжённой свечи. На место происшествия прибыли пожарные.

Всего минувшей ночью помощь спасателей понадобилась в 70 случаях. В частности, в районах Кантемир, Рышканы, Фалешты и Штефан-Водэ тушили горящую растительность.

В связи с этим Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций призывает граждан не разводить огонь в полях и лесополосе.

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