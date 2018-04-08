Легковой автомобиль загорелся у церкви в селе Думбрава
Легковой автомобиль загорелся этим утром у церкви в селе Думбрава. Пострадавших нет.
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Легковой автомобиль загорелся этим утром у церкви в селе Думбрава. Пострадавших нет.
По данным полиции, возгорание произошло
Всего минувшей ночью помощь спасателей понадобилась в 70 случаях. В частности, в районах Кантемир, Рышканы, Фалешты и
В связи с этим Генеральная инспекция чрезвычайных ситуаций призывает граждан не разводить огонь в полях и лесополосе.
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