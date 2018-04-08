Белорус устроил в Италии перестрелку с карабинерами
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Уроженец Беларуси 30-летний Валерий А., который работал водопроводчиком в городке Гассино Торинезе, в приступе депрессии начал перестрелку с карабинерами, сообщают итальянские СМИ.
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