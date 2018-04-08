Белорус устроил в Италии перестрелку с карабинерами

Источник: Sputnik.by

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В последнее время мужчина страдал от тяжелой депрессии и хотел быть убитым карабинерами в перестрелке. Эта информация находилась в записке, которую нашли в его машине после инцидента.

Ночью 6 апреля в пригороде Турина белорус сделал несколько выстрелов в сторону патрульной машины и скрылся с места происшествия на своем сером VW Golf.

В преследовании на трассе Турин-Милан приняли экипажи дорожной полиции и карабинеры. После нескольких выстрелов им удалось попасть по колесам гольфа.