В ДТП в Башкирии травмированы 12 человек
УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.
УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.
В Туймазинском районе на автодороге
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