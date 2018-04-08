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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В ДТП в Башкирии травмированы 12 человек

УФА, 8 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.

В Туймазинском районе на автодороге Самара-Уфа-Челябинск водитель ВАЗ-2110 при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным грузовиком «Скания R-380». В результате аварии водитель легкового автомобиля и его два пассажира с травмами госпитализированы.

Также накануне на трассе Уфа-Оренбург в районе села Толбазы перевернулась фура. По уточненной информации, ДТП обошлось без пострадавших.

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