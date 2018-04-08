В ДТП в Башкирии травмированы 12 человек

В Туймазинском районе на автодороге Самара-Уфа-Челябинск водитель ВАЗ-2110 при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным грузовиком «Скания R-380». В результате аварии водитель легкового автомобиля и его два пассажира с травмами госпитализированы.