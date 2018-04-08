Таксист получил ножевые ранения в Миассе

Таксист получил ножевое ранение в Миассе утром 8 апреля, об этом горожане сообщили в одной из групп соцсети.

По словам очевидцев, инцидент произошёл около 9 часов утра на улице Богдана Хмельницкого. Горожане утверждают, что на водителя такси напал неизвестный человек с большим ножом. Пострадавшего увезла «скорая помощь».

«Он за женщину вступился, а на него с мачете», — написал один из жителей города.

«Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областного ГУ МВД.