СКР возьмется за расследование ДТП с маршруткой в Екатеринбурге
СКР запросил у полиции материалы по ДТП с участием маршрутного автобуса в Екатеринбурге.
СКР запросил у полиции материалы по ДТП с участием маршрутного автобуса в Екатеринбурге.
Как сообщает
«С учетом того, что защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, и в данном случае могут усматриваться признаки ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — поясняет СКР свою позицию.
Напомним, ДТП произошло накануне в районе остановки «Контрольная» в
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