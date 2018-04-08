СКР возьмется за расследование ДТП с маршруткой в Екатеринбурге

«С учетом того, что защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, и в данном случае могут усматриваться признаки ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — поясняет СКР свою позицию.