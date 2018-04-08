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12:47 (мск), источник: ЕАН

СКР возьмется за расследование ДТП с маршруткой в Екатеринбурге

СКР запросил у полиции материалы по ДТП с участием маршрутного автобуса в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, ведомство намерено начать собственную проверку.

«С учетом того, что защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, и в данном случае могут усматриваться признаки ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — поясняет СКР свою позицию.

Напомним, ДТП произошло накануне в районе остановки «Контрольная» в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга. По данным полиции, водитель автобуса, который следовал по маршруту № 64, врезался в фонарный столб. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

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