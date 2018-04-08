Пять человек погибли при столкновении электрички и автобуса в Крыму

«Пять человек погибли и пятеро пострадали», — сказал источник. Все они пассажиры микроавтобуса.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили ТАСС, что ДТП произошло в Армянске на железнодорожном переезде. «Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.