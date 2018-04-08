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12:35 (мск), источник: ТАСС

Пять человек погибли при столкновении электрички и автобуса в Крыму

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Пять человек погибли и пятеро пострадали», — сказал источник. Все они пассажиры микроавтобуса.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Республике Крым сообщили ТАСС, что ДТП произошло в Армянске на железнодорожном переезде. «Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в микроавтобусе находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички не пострадал.

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