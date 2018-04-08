В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие

«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде. Микроавтобус следовал по маршруту Севастополь-Армянск. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Все они — пассажиры автобуса», — сообщили в МЧС.