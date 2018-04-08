В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Столкновение микроавтобуса и электропоезда на железнодорожном переезде произошло в Крыму, есть погибшие, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Столкновение микроавтобуса и электропоезда на железнодорожном переезде произошло в Крыму, есть погибшие, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
«Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту
По словам собеседник агентства, поезд не сошел с рельсов. На месте работают спасатели.
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