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12:55 (мск), источник: РИА Новости

При столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму погибли пять человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.

«Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения», — сказала Кондрашова.

Как отмечается на сайте МЧС по Республике Крым, сообщение о ДТП с участие микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск поступило в 11.45 местного времени. Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, в микроавтобусе находилось 13 человек.

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