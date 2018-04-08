При столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму погибли пять человек

«Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. В результате столкновения пять человек погибли, четверо получили телесные повреждения», — сказала Кондрашова.

Как отмечается на сайте МЧС по Республике Крым, сообщение о ДТП с участие микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск поступило в 11.45 местного времени. Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС, в микроавтобусе находилось 13 человек.