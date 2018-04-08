При столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму погибли пять человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении поезда и маршрутки в пригороде Армянска на востоке Крыма, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова.
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