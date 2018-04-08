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13:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Несколько деревень Бурзянского района Башкирии ушли под воду

Паводковая ситуация в республике развивается согласно прогнозам синоптиков. Об этом сообщают спасатели. Ситуация находится под контролем, но уже отмечены первые подтопления.

Источник: ГТРК Башкортостан

Вслед за Ишимбайским районом и уфимской Нижегородкой, подтоплению подвергся и Бурзянский район. Под воду начали уходить деревни Старомунасипово и Байназарово.

По сообщениям очевидцев, талая вода спустилась с близлежащих гор. Подтопленными оказались несколько жилых домов и сараев. Жители жалуются, что находятся на равнине и вода не уходит с садовых участков.

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