Несколько деревень Бурзянского района Башкирии ушли под воду
Паводковая ситуация в республике развивается согласно прогнозам синоптиков. Об этом сообщают спасатели. Ситуация находится под контролем, но уже отмечены первые подтопления.
Паводковая ситуация в республике развивается согласно прогнозам синоптиков. Об этом сообщают спасатели. Ситуация находится под контролем, но уже отмечены первые подтопления.
Вслед за Ишимбайским районом и уфимской Нижегородкой, подтоплению подвергся и Бурзянский район. Под воду начали уходить деревни Старомунасипово и Байназарово.
По сообщениям очевидцев, талая вода спустилась с близлежащих гор. Подтопленными оказались несколько жилых домов и сараев. Жители жалуются, что находятся на равнине и вода не уходит с садовых участков.
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