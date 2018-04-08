Несколько деревень Бурзянского района Башкирии ушли под воду

Вслед за Ишимбайским районом и уфимской Нижегородкой, подтоплению подвергся и Бурзянский район. Под воду начали уходить деревни Старомунасипово и Байназарово.

По сообщениям очевидцев, талая вода спустилась с близлежащих гор. Подтопленными оказались несколько жилых домов и сараев. Жители жалуются, что находятся на равнине и вода не уходит с садовых участков.