В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с электричкой

«В ДТП при столкновении электропоезда и микроавтобуса пострадали семь человек, все они пассажиры микроавтобуса. Двое из них в тяжелом состоянии, доставлены в городскую больницу Армянска в реанимационное отделение», — сообщили в экстренных службах.