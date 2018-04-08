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15:18 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с электричкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Двое из семи пострадавших в ДТП в Крыму госпитализированы в реанимацию городской больницы Армянска, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова.

Источник: РИА Новости

«В ДТП при столкновении электропоезда и микроавтобуса пострадали семь человек, все они пассажиры микроавтобуса. Двое из них в тяжелом состоянии, доставлены в городскую больницу Армянска в реанимационное отделение», — сообщили в экстренных службах.

Состояние остальных пятерых пострадавших автобуса менее тяжелое, они также доставлены в лечебные учреждения Армянска, идет диагностика.

Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск, погибли пять человек, еще семеро получили ранения.

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