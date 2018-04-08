В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с электричкой

«В ДТП при столкновении электропоезда и микроавтобуса пострадали семь человек, все они пассажиры микроавтобуса. Двое из них в тяжелом состоянии, доставлены в городскую больницу Армянска в реанимационное отделение», — сообщили в экстренных службах.
Состояние остальных пятерых пострадавших автобуса менее тяжелое, они также доставлены в лечебные учреждения Армянска, идет диагностика.
Ранее сообщалось, что под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск, погибли пять человек, еще семеро получили ранения.
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