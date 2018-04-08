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19:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе отечественная легковушка провалилась под землю

В Уфе на улице Комсомольской неподалеку от строящегося дома по адресу Тихорецкая, 19 образовались большие провалы под землей, сообщает Дорожный патруль.

По словам очевидцев, там недавно проводили воду и канализацию, после чего земля начала проваливаться. Так, ВАЗ-2107 одним колесом ушла под землю.

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