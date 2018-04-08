В ТРЦ Domillion в Алматы эвакуировали 60 человек

Днем в воскресенье, 8 апреля, в Алматы сотрудники ДЧС эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра Domillion, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

Как рассказали в департаменте, вызов на пульт «101» поступил в 14.34. Произошло короткое замыкание электропроводов по адресу: Алатауский район, пр. Рыскулова, 143 «В», в ТРЦ «Домиллион».

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 14:42. Как выяснилось, произошло короткое замыкание электропроводов в коридоре на первом этаже с последующим горением электропроводов на площади 0,2 кв. м. Эвакуировано 60 человек, из них 10 детей.