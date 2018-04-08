Восемь человек погибли, еще трое пострадали в ДТП под Самаркандом

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

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Инцидент произошел в субботу, 7 апреля. На местной автодороге в Пайарыкском районе Самаркандской области столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia.

«В результате столкновения три человека, находившиеся в машинах, скончались на месте ДТП, еще пятеро — после транспортировки в местную больницу. Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести остаются в больнице», — сообщили в пресс-службе.

Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.