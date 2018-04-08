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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще одно кошмарное ДТП в Парканах: Автомобиль на полном ходу влетел в женщину

К счастью, по словам очевидцев, она отделалась растяжением мышц и царапинами.

Источник: Комсомольская правда

В Парканах произошло жестокое ДТП: 7 апреля автомобиль на полном ходу сбил женщину. Видео происшествия было опубликовано порталом dnestr.tv. При его просмотре, честно говоря, кровь в жилах стынет…

Однако, по словам очевидцев, женщина отделалась растяжением мышц и царапинами. Написала отказ, претензий не имеет.

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Напомним, в сентябре прошлого года в Парканах произошло резонансное ДТП: девушка на «Лексусе» насмерть сбила 15-летнюю воспитанницу интерната. В феврале Ирина Шкильнюк. которая управляла автомобилем, услышала приговор: наказание — условный срок и лишение прав.

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