Еще одно кошмарное ДТП в Парканах: Автомобиль на полном ходу влетел в женщину

Источник: Комсомольская правда

В Парканах произошло жестокое ДТП: 7 апреля автомобиль на полном ходу сбил женщину. Видео происшествия было опубликовано порталом dnestr.tv. При его просмотре, честно говоря, кровь в жилах стынет…

Однако, по словам очевидцев, женщина отделалась растяжением мышц и царапинами. Написала отказ, претензий не имеет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ivGrRbIJEYk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.