Еще одно кошмарное ДТП в Парканах: Автомобиль на полном ходу влетел в женщину
К счастью, по словам очевидцев, она отделалась растяжением мышц и царапинами.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
К счастью, по словам очевидцев, она отделалась растяжением мышц и царапинами.
В Парканах произошло жестокое ДТП: 7 апреля автомобиль на полном ходу сбил женщину. Видео происшествия было опубликовано порталом dnestr.tv. При его просмотре, честно говоря, кровь в жилах стынет…
Однако, по словам очевидцев, женщина отделалась растяжением мышц и царапинами. Написала отказ, претензий не имеет.
Напомним, в сентябре прошлого года в Парканах произошло резонансное ДТП: девушка на «Лексусе» насмерть сбила 15-летнюю воспитанницу интерната. В феврале Ирина Шкильнюк. которая управляла автомобилем, услышала приговор: наказание — условный срок и лишение прав.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.