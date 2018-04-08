Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева: первые фото
«Я пришла в сознание больше недели назад»: признание Скрипаль
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Как российские звезды отпраздновали Пасху
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11Акции в память о погибших в Кемерово
19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель легковушки разбился насмерть в Витебске

8 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске насмерть разбился водитель легковушки. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, автомобиль врезался в дерево и стойку светофора.

Источник: БЕЛТА

Трагедия произошла сегодня рано утром на улице Правды. Автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, врезался в дерево возле проезжей части, а затем еще въехал в стойку светофора. В результате ДТП управлявший машиной мужчина 1973 года рождения погиб на месте.

По предварительной информации водителю стало плохо (прихватило сердце).

ГАИ уточняет все обстоятельства произошедшего.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день битвы подушками
Ученые доказали, что мозг человека растет даже в старости
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне
Вадим Степанцов посвятил стихотворение коту Скрипалей
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь