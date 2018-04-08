Водитель легковушки разбился насмерть в Витебске
8 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске насмерть разбился водитель легковушки. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, автомобиль врезался в дерево и стойку светофора.
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