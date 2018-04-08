Водитель легковушки разбился насмерть в Витебске

Трагедия произошла сегодня рано утром на улице Правды. Автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, врезался в дерево возле проезжей части, а затем еще въехал в стойку светофора. В результате ДТП управлявший машиной мужчина 1973 года рождения погиб на месте.