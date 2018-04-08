В Москве после столкновения с легковушкой опрокинулась машина скорой помощи
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковушкой на востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.