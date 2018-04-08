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19:04 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после столкновения с легковушкой опрокинулась машина скорой помощи

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковушкой на востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы столкнулись легковая машина и автомобиль скорой помощи. От удара медицинский автомобиль опрокинулся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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