Мужчина напал на жену в новосибирском торговом центре

ЧП произошло в торговом центре «Эдем», находящимся в новосибирском Академгородке, в воскресенье, 8 апреля. Примерно в 11 часов мужчина напал на супругу на глазах посетителей ТЦ.

— В полицию позвонил охранник торгового центра и сообщил о драке между мужчиной и женщиной. На место выехали сотрудники полиции отдела «Советский». Мужчину задержали, установлено, что он 1988 года рождения, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Дебошира доставили в отдел полиции, где он был опрошен. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося и после будет дана оценка его действиям с точки зрения закона.