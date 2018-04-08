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19:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина напал на жену в новосибирском торговом центре

В причинах конфликта между супругами разбираются полицейские.

ЧП произошло в торговом центре «Эдем», находящимся в новосибирском Академгородке, в воскресенье, 8 апреля. Примерно в 11 часов мужчина напал на супругу на глазах посетителей ТЦ.

— В полицию позвонил охранник торгового центра и сообщил о драке между мужчиной и женщиной. На место выехали сотрудники полиции отдела «Советский». Мужчину задержали, установлено, что он 1988 года рождения, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Дебошира доставили в отдел полиции, где он был опрошен. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося и после будет дана оценка его действиям с точки зрения закона.

О показаниях женщины ничего неизвестно, но в правоохранительных органах отмечают, что заявление от нее в данной ситуации не требуется, проверка будет проведена в любом случае.

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