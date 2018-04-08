В Башкирии водитель скончался, находясь за рулем собственного автомобиля

Сегодня днем, 8 апреля, в селе Уязытамак едва не случилась трагедия с многочисленными жертвами. Прямо за рулем собственного автомобиля «Рено Логан» скончался пожилой водитель. Кроме мужчины, в салоне машины находилась его жена, а на заднем сиденье сидел внук.

Очевидцы сообщают, что машина начала сильно вилять из стороны в сторону, а потом и вовсе съехала в кювет. Когда бросившиеся на помощь сельчане открыли дверь автомобиля, то водитель был уже мертв. Предположительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.