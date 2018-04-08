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19:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии водитель скончался, находясь за рулем собственного автомобиля

Машина съехала в кювет, пассажиры чудом остались живы.

Сегодня днем, 8 апреля, в селе Уязытамак едва не случилась трагедия с многочисленными жертвами. Прямо за рулем собственного автомобиля «Рено Логан» скончался пожилой водитель. Кроме мужчины, в салоне машины находилась его жена, а на заднем сиденье сидел внук.

Очевидцы сообщают, что машина начала сильно вилять из стороны в сторону, а потом и вовсе съехала в кювет. Когда бросившиеся на помощь сельчане открыли дверь автомобиля, то водитель был уже мертв. Предположительной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

На удивление, пассажиры иномарки отделались лишь испугом. Но больше всего повезло тем, кто стоял на автобусной остановке, ожидая свой транспорт. До них неуправляемый автомобиль не доехал всего несколько метров.

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