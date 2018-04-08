Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне
Берлинская полиция арестовала четырех человек по подозрению в подготовке атаки с применением ножей во время весеннего 38-го полумарафона, в котором участвовали порядка 32 тыс. человек.
Берлинская полиция арестовала четырех человек по подозрению в подготовке атаки с применением ножей во время весеннего 38-го полумарафона, в котором участвовали порядка 32 тыс. человек.
Предполагается, что задержанные входили в окружение террориста Аниса Амри, передает Die Welt. Мотивом подозреваемых в полиции называют месть.
Напомним, 19 декабря в центре Берлина гражданин Туниса Анис Амри по прямому указанию ИГ (запрещена в России) врезался в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, 56 получили ранения.
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