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19:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Полиция предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне

Берлинская полиция арестовала четырех человек по подозрению в подготовке атаки с применением ножей во время весеннего 38-го полумарафона, в котором участвовали порядка 32 тыс. человек.

Предполагается, что задержанные входили в окружение террориста Аниса Амри, передает Die Welt. Мотивом подозреваемых в полиции называют месть.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина гражданин Туниса Анис Амри по прямому указанию ИГ (запрещена в России) врезался в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, 56 получили ранения.

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13:12 (мск)© Ньюстюб
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