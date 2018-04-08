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19:50 (мск), источник: РИА Новости

На востоке Москвы в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили о столкновении медицинского автомобиля и легковушки на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы. От удара машина скорой помощи опрокинулась.

«По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

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