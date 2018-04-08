На востоке Москвы в ДТП со скорой помощью пострадали три человека
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили о столкновении медицинского автомобиля и легковушки на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы. От удара машина скорой помощи опрокинулась.
«По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.