Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Алсу готовится стать мамой в четвертый раз
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
"Провал на триллион": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Образ дня: Макс Барских выкрасил волосы в зеленый цвет
Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по очернению Москвы - СМИ
Порошенко: сегодня соглашения, завтра продадут
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
20:31 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматинской области произошло землетрясение

Эпицентр расположен в 115 км от Алматы.

Источник: Zakon.kz

В воскресенье, 8 апреля, в 22.12 на территории Казахстана было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 115 км на восток от г. Алматы (Райымбекский р-н, п. Саты, горная местность), передает Zakon.kz.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра: 42.96° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, Райымбекский р-н, п. Саты — 3 балла.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили в КЧС МВД РК.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов на UFC 223
В ТРЦ Domillion в Алматы эвакуировали 60 человек
Британия и США призвали созвать СБ ООН из-за химоружия в Сирии
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
Чайка потребовал от Британии вернуть более 500 млрд рублей
Рокфеллеры и Сорос приподняли биткоин
ЦСКА выбил СКА из розыгрыша Кубка Гагарина
Кавани промахнулся и нашел мотивацию жить дальше
Вадим Степанцов посвятил стихотворение коту Скрипалей
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь