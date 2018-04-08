В Алматинской области произошло землетрясение
Эпицентр расположен в 115 км от Алматы.
Эпицентр расположен в 115 км от Алматы.
В воскресенье, 8 апреля, в 22.12 на территории Казахстана было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 115 км на восток от г. Алматы (Райымбекский
Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра: 42.96° с.ш. 78.29° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, Райымбекский
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, уточнили в КЧС МВД РК.
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