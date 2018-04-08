СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице

«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-“отказниками” в одной из больниц города Новосибирска», — говорится в сообщении.

В воскресенье в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении довольно резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, и якобы из палаты постоянно слышатся шлепки и плач детей.