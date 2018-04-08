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21:15 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице

НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска, сообщает Следственное управление СК России по региону.

Источник: РИА Новости

«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-“отказниками” в одной из больниц города Новосибирска», — говорится в сообщении.

В воскресенье в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении довольно резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к видеозаписи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, и якобы из палаты постоянно слышатся шлепки и плач детей.

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 СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице
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