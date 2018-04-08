СК проверит данные о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице
НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с
НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с
«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки сведений, распространяемых в средствах массовой информации, о жестоком обращении медицинского работника с малышами-“отказниками” в одной из больниц города Новосибирска», — говорится в сообщении.
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