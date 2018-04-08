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21:36 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС: на Гомельщине созданы отряды по борьбе с паводком

О ситуации в Гомельском районе, где паводком и таянием снегов затоплены дороги, хозяйственные угодья и частные дома, радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Гомельского управления МЧС Мария Клезович.

Источник: Sputnik.by

Мониторинг паводковой ситуации на Гомельщине сотрудниками МЧС осуществляется круглосуточно. На сегодняшний день паводок подтопил дороги и постройки в четырех районах области — Петриковском, Мозырском, Добрушском и Рогачевском. Талые воды натворили бед в пяти районах — Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском и Гомельском. Всего пострадало восемь дорог, около 80 хозпостроек, более 120 подворий.

«В случае необходимости задействуются плавсредства, водооткачивающая, инженерная и другая специальная техника, а также организуется комплекс мероприятий по временному отселению населения и эвакуации сельскохозяйственных животных в места по временному размещению населения, попавшего в зону подтопления. Для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в паводковый период создано четыре сводных отряда», — сообщила Клезович.

В каждом сводном отряде — до 40 человек. Готовность и передислокация каждого отряда в любую точку области составляет не более шести часов. Спасателями уже отработаны действия, по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением уровня воды.

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