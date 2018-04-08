МЧС: на Гомельщине созданы отряды по борьбе с паводком

Источник: Sputnik.by

Мониторинг паводковой ситуации на Гомельщине сотрудниками МЧС осуществляется круглосуточно. На сегодняшний день паводок подтопил дороги и постройки в четырех районах области — Петриковском, Мозырском, Добрушском и Рогачевском. Талые воды натворили бед в пяти районах — Петриковском, Мозырском, Житковичском, Ветковском и Гомельском. Всего пострадало восемь дорог, около 80 хозпостроек, более 120 подворий.

«В случае необходимости задействуются плавсредства, водооткачивающая, инженерная и другая специальная техника, а также организуется комплекс мероприятий по временному отселению населения и эвакуации сельскохозяйственных животных в места по временному размещению населения, попавшего в зону подтопления. Для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в паводковый период создано четыре сводных отряда», — сообщила Клезович.