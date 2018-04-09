В яме на Химмаше 30 водителей пробили покрышки

Те водители, кто собирается ехать на Химмаш, должны быть максимально внимательными. Как всегда, вместе со снегом весной на Урале растаял и асфальт, обнажив при этом дыры в дороге. В одной из таких дыр около 30 водителей пробили колеса.

— В этом месте, при съезде с Кольцовской дороги, раньше были маленькие ямки. Но, видимо, асфальт дальше развалился, поэтому ямка слишком крутая. И вчера вечером там реально было столпотворение. Десятка три матерящихся местных меняли колеса на запаску, — рассказал «КП-Екатеринбург» один из водителей.