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11:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подозреваемых в краже задержали полицейские Гулькевичского района

Двое молодых людей похитили из частного домовладения электроинструменты стоимостью 20 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району с заявлением обратился местный житель.

Полицейские опросили возможных очевидцев и установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники.

В отделе полиции подозреваемые пояснили, что проникли на территорию домовладения потерпевшего и похитили электроинструменты, после чего вывезли их на автомобиле родственника.

Часть похищенного правоохранители обнаружили в доме одного из задержанных. Бензопилу и сварочный аппарат изъяли и вернули законному владельцу.

Оставшуюся часть инструментов мужчины успели продать, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел ОМВД России по Гулькевичскому району возбудил уголовное дело. Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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