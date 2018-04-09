Подозреваемых в краже задержали полицейские Гулькевичского района

В дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району с заявлением обратился местный житель.

Полицейские опросили возможных очевидцев и установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники.

В отделе полиции подозреваемые пояснили, что проникли на территорию домовладения потерпевшего и похитили электроинструменты, после чего вывезли их на автомобиле родственника.

Часть похищенного правоохранители обнаружили в доме одного из задержанных. Бензопилу и сварочный аппарат изъяли и вернули законному владельцу.

Оставшуюся часть инструментов мужчины успели продать, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.