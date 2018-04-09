Подозреваемых в краже задержали полицейские Гулькевичского района
Двое молодых людей похитили из частного домовладения электроинструменты стоимостью 20 тысяч рублей.
Двое молодых людей похитили из частного домовладения электроинструменты стоимостью 20 тысяч рублей.
В дежурную часть отдела МВД России по Гулькевичскому району с заявлением обратился местный житель.
Полицейские опросили возможных очевидцев и установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники.
В отделе полиции подозреваемые пояснили, что проникли на территорию домовладения потерпевшего и похитили электроинструменты, после чего вывезли их на автомобиле родственника.
Часть похищенного правоохранители обнаружили в доме одного из задержанных. Бензопилу и сварочный аппарат изъяли и вернули законному владельцу.
Оставшуюся часть инструментов мужчины успели продать, сообщает
Следственный отдел ОМВД России по Гулькевичскому району возбудил уголовное дело. Задержанным грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.