Мопед на скорости врезался в иномарку в Алматы

Столкновение произошло по улице Шаляпина, не доезжая Саина. Со слов очевидцев, водитель автомобиля марки LADA Priora, который двигался на запад по Шаляпина, стал на перекрестке совершать разворот налево. За ним выехал мопед, выскочив при этом на полосу встречного движения, врезался в бок «Лады».