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22:10 (мск), источник: Kazinform

Мопед на скорости врезался в иномарку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Молодой парень на мопеде на скорости врезался в иномарку, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Источник: Kazinform

Столкновение произошло по улице Шаляпина, не доезжая Саина. Со слов очевидцев, водитель автомобиля марки LADA Priora, который двигался на запад по Шаляпина, стал на перекрестке совершать разворот налево. За ним выехал мопед, выскочив при этом на полосу встречного движения, врезался в бок «Лады».

В результате ДТП пострадал молодой водитель мопеда. Его с различными травмами госпитализировали врачи скорой помощи.

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