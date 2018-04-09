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00:20 (мск), источник: Actualitati.md

В Москве погибла молдаванка, упав под поезд в метро

На станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена женщина погибла, упав под прибывающий поезд.

Источник: Actualitati.md

«Примерно в 16:45 на станции метро “Менделеевская” Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Прибывший наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью». Опрошенные свидетели рассказали, что она упала на рельсы сама.

Согласно документам, погибла 45-летняя уроженка Молдовы.

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