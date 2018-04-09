В Москве погибла молдаванка, упав под поезд в метро
На станции «Менделеевская»
На станции «Менделеевская»
«Примерно в 16:45 на станции метро “Менделеевская”
Прибывший наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью». Опрошенные свидетели рассказали, что она упала на рельсы сама.
Согласно документам, погибла 45-летняя уроженка Молдовы.
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