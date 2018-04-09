В Москве погибла молдаванка, упав под поезд в метро

«Примерно в 16:45 на станции метро “Менделеевская” Серпуховско-Тимирязевской линии женщина упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд. В 16:48 было снято напряжение на путях для извлечения, в 17:14 женщину извлекли, в 17:17 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.