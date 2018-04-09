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02:11 (мск), источник: Интерфакс

Оцепленные в связи с делом Скрипаля кварталы Солсбери наводнили крысы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В кварталах английского города Солсбери, оцепленных полицией, которая занимается расследованием дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечается резкий рост поголовья крыс, пишет в воскресенье Daily Mail.

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Доступ туда до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с вредителями, отмечает издание. Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти.

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Особенно неблагополучным называют территорию, прилегающую к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.

Между тем, британская полиция ранее заявляла, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Более того, местные власти, планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Москва отвергает все обвинения и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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