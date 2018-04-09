Оцепленные в связи с делом Скрипаля кварталы Солсбери наводнили крысы
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В кварталах английского города Солсбери, оцепленных полицией, которая занимается расследованием дела
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — В кварталах английского города Солсбери, оцепленных полицией, которая занимается расследованием дела
Доступ туда до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с вредителями, отмечает издание. Крысы осмелели и
Особенно неблагополучным называют территорию, прилегающую к пабу «Милл», который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.
Между тем, британская полиция ранее заявляла, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Более того, местные власти, планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.