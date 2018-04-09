Возгорание потушили на Комсомольском НПЗ

Вечером в воскресенье, 8 апреля, на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на установке замедленного коксования. Сотрудники предприятия потушили огонь сами — это заняло около пяти минут. Пожарным оставалось только провести охлаждение установки.