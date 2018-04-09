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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Возгорание потушили на Комсомольском НПЗ

Вечером в воскресенье, 8 апреля, на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на установке замедленного коксования. Сотрудники предприятия потушили огонь сами — это заняло около пяти минут. Пожарным оставалось только провести охлаждение установки.

Происшествие на технологический процесс не повлияло, предприятие работает в штатном режиме. Причины происшествия станут известны после проверки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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