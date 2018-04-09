Жителя Хабаровска осудили за перевозку наркотиков в себе

Житель краевого центра ехал в дальневосточную столицу из Амурской области на пассажирском автобусе сообщением «Благовещенск-Хабаровск». Приехав на вокзал, его задержали сотрудники транспортной полиции. Оказалось, что при тщательном досмотре «внутри» себя мужчина хранил крупную партию наркотиков — 7,7 грамма гашишного масла. Правоохранители тогда возбудили в его отношении уголовное дело. В ходе расследование выяснилось, что наркотики он сам добыл и изготовил в соседнем регионе.