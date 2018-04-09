Жителя Хабаровска осудили за перевозку наркотиков в себе
Его приговорили к трем годам условно.
Его приговорили к трем годам условно.
Житель краевого центра ехал в дальневосточную столицу из Амурской области на пассажирском автобусе сообщением «Благовещенск-Хабаровск». Приехав на вокзал, его задержали сотрудники транспортной полиции. Оказалось, что при тщательном досмотре «внутри» себя мужчина хранил крупную партию наркотиков — 7,7 грамма гашишного масла. Правоохранители тогда возбудили в его отношении уголовное дело. В ходе расследование выяснилось, что наркотики он сам добыл и изготовил в соседнем регионе.
— Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным по статье «Незаконное приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, — рассказали в
В ведомстве отметили, что суд назначил жителю дальневосточной столицы наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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