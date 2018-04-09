В Приморье эвакуировали психидиспансер

Источник: ДЕЙТА

Пожарные проверили системы противопожарной сигнализации и водоснабжения, правильность действий обслуживающего персонала объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации и знания по работников учреждения по пожарной безопасности.

И работники объекта, и подопечные-пациенты хорошо справились с эвакуацией.

Всего в ходе учений было задействовано 16 человек личного состава 5 и 3 единицы техники.

«Тренировка дала возможность отследить действия сотрудников интерната в случае возникновения экстренной ситуации, проверить работу автоматических систем сигнализации и оповещения людей о пожаре в данном учреждении, а также повысить уровень культуры безопасности граждан», — подчеркнули в ведомстве.